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16:23, 19 февраля 2025Мир

В Польше захотели сделать Гавайи 17-м воеводством

В Польше начали сбор денег на покупку Гавайев, чтобы сделать их 17-м воеводством
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Karsten Winegeart / Unsplash

В Польше открыли сбор средств на покупку американского штата Гавайи, чтобы включить его в состав республики на правах 17-го воеводства. Инициатива размещена на польской платформе Zrzutka.

«Если [президент США] Дональд Трамп хочет купить Гренландию, то мы, как амбициозная нация, стремимся быть еще выше! Представьте себе Гавайи как неотъемлемую часть Польши – Курортную экономическую зону Республики Польша! (...) Доллар трясется, но злотый стабилен! Когда наш план вступит в силу, вы сможете купить кокос за один злотый!» — отмечается в описании призыва.

Организаторы подчеркнули, что «Польше нужны тропики, поэтому Гавайи должны стать 17-м воеводством республики». Они оценили стоимость штата в 1 миллион злотых (примерно 250 тысяч долларов США). По их мнению, «Гавайи стоят дешевле, чем некоторые стадионы и электростанции, которые так и не были построены».

10 февраля инициативная группа Denmarkification в Дании предложила Копенгагену выкупить штат Калифорния в ответ на стремление Трампа присоединить Гренландию к США. Авторы инициативы оценили стоимость сделки в 1 триллион долларов и «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд». Они также предложили привлечь представителей компании Lego в качестве посредников.

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