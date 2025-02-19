В российском регионе осужденному увеличили срок из-за вовлечения сокамерников в ЛГБТ

В Кузбассе суд увеличил срок осужденному за вовлечение сокамерников в ЛГБТ

В Кемеровской области суд приговорил ранее уже осужденного местного жителя к шести годам лишения свободы за вовлечение сокамерников в ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости.

Его признали виновным по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Это наказание присоединено к частично неотбытому приговору. Таким образом мужчина проведет в колонии строгого режима еще 15 лет.

Ранее суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима за насилие в отношении несовершеннолетних. Мужчину тогда признали виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

18 февраля Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ.