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10:03, 19 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе осужденному увеличили срок из-за вовлечения сокамерников в ЛГБТ

В Кузбассе суд увеличил срок осужденному за вовлечение сокамерников в ЛГБТ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Кемеровской области суд приговорил ранее уже осужденного местного жителя к шести годам лишения свободы за вовлечение сокамерников в ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости.

Его признали виновным по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Это наказание присоединено к частично неотбытому приговору. Таким образом мужчина проведет в колонии строгого режима еще 15 лет.

Ранее суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима за насилие в отношении несовершеннолетних. Мужчину тогда признали виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

18 февраля Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ.

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