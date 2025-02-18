Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:33, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

Российский телеканал оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ

Суд Москвы оштрафовал канал «ТВ Центр» за пропаганду нетрадиционных отношений
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Канал признали виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сообщается, что «ТВ Центр» распространял информацию, в которой демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, или сведения, способные вызвать желание сменить пол.

Телеканалу назначили штраф размером в один миллион рублей.

Ранее стало известно, что за пропаганду нетрадиционных отношений также оштрафовали сервис Discord. Отмечалось, что запрещенная информация была опубликована в июне 2024 года. Размер наказания для мессенджера составил 3,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Помощник президента России высказался о начале контактов с США по Украине

      Лолита пожаловалась на размер своей пенсии

      Зеленский допустил превращение Украины в Афганистан

      Кулеба сравнил перспективы перемирия с походом в Париж на четвереньках

      Госдума ратифицировала договор о Союзном государстве

      Помощник президента России подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде

      Ушаков высказался о деталях встречи Путина и Трампа

      Зеленский озвучил требование Украины по мирным переговорам

      Харви Вайнштейн решил судиться с родным братом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше