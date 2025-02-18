Российский телеканал оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ

Суд Москвы оштрафовал канал «ТВ Центр» за пропаганду нетрадиционных отношений

Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Канал признали виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сообщается, что «ТВ Центр» распространял информацию, в которой демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, или сведения, способные вызвать желание сменить пол.

Телеканалу назначили штраф размером в один миллион рублей.

Ранее стало известно, что за пропаганду нетрадиционных отношений также оштрафовали сервис Discord. Отмечалось, что запрещенная информация была опубликована в июне 2024 года. Размер наказания для мессенджера составил 3,5 миллиона рублей.