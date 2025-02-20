Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: что известно о реванше, когда и где смотреть?

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. На кону — звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Когда и где смотреть бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2

Реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля. Их поединок будет главным событием вечера, поэтому российские боксеры выйдут на ринг последними. Боксерский вечер в Саудовской Аравии начнется в 20:00 по московскому времени, старт боя межу Бетербиевым и Биволом ожидается не раньше 23:00 по московскому времени. В России прямую трансляцию поединка проведет Первый канал.

Что известно о реванше Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Реванш Бетербиева и Бивола — пожалуй, самое важное событие в мире бокса в 2025 году. Его организацией занимался председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх. Он не поскупился на гонорары для российских боксеров. По его словам, спортсмены гарантированно получат по 15 миллионов долларов. В промоутерской компании Top Rank заявили, что гонорар окажется еще выше — порядка 20 миллионов.

На кону в поединке Бетербиева и Бивола будут все четыре главных чемпионских пояса в полутяжелом весе: Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Во время совместного интервью перед боем Бетербиев отказался пожимать руку Биволу.

Зачем мне жать ему руку? Он хочет меня побить, хочет меня победить Артур Бетербиев абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе

Бетербиев добавил, что после боя обязательно пожмет руку сопернику. Россиян никак нельзя назвать друзьями, по словам Бивола, они особо не общались, даже когда оба были в составе сборной России, находились в разных весовых категориях и делить им было нечего. «Я уважаю его, потому что он был номером один в национальной команде. Я смотрел, как он тренируется. Но у нас не было дружеских отношений», — заявил Бивол.

Кто фаворит боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2

Шансы на победу в реванше между Бетербиевым и Биволом примерно равны. Букмекеры отдают совсем незначительный перевес Бетербиеву — в среднем на его победу принимают ставку с коэффициентом 1,90, на успех Бивола дают 2,10. Сами боксеры крайне осторожно высказывались о своих шансах и возможностях соперника, избегая даже намека на трешток.

Бетербиев отмечал, что каждый раунд против такого оппонента как Бивол может стать сюрпризом. Бивол говорил, что для победы должен быть превосходным и не оставить судьям никаких сомнений в исходе поединка.

Прогнозы на этот поединок давали многие эксперты из мира бокса, и их мнения разделились. Так, бывший чемпион мира в полутяжелой категории Жан Паскаль считает, что шансы Бивола в реванше меньше, чем в первом бою, и победу одержит Бетербиев. «Если Бивол попытается добавить агрессии, то это даст больше свободы Артуру, и он сможет завершить поединок техническим нокаутом», — отметил Паскаль.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд напротив считает фаворитом Бивола. «У Димы самые лучшие ноги, чувство дистанции, хорошая защита и острый удар», — заявил Дрозд.

Как прошел первый бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Предстоящий поединок будет вторым между Бетербиевым и Биволом. Первый состоялся в октябре 2024 года. Тогда победу раздельным судейским решением (116-112, 115-113, 114-114) одержал Бетербиев. Он стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе в эпоху четырех поясов.

Такой исход вызвал многочисленные споры в боксерском сообществе относительно справедливости результата. Команда Бивола даже подала протест, но он не был удовлетворен. Интересно, что организатор поединка Турки Аль эш-Шейх сразу после первого боя тоже открыто выразил несогласие с судьями.

Мне кажется, результат несправедлив. Эти два бойца мне как братья, но я думаю, что Бивол выиграл на два раунда больше Турки Аль эш-Шейх председатель Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии

Именно Турки первым выступил с инициативой реванша, который был организован за несколько месяцев, в отличие от первого поединка — его пытались провести несколько лет. Сначала не могли договориться из-за прав на показ боя, затем вмешалась травма Бетербиева — у него случился разрыв мениска.

Накануне новой встречи в ринге оба боксера не испытывали никаких проблем со здоровьем и подошли к реваншу в оптимальной форме. В случае победы Бивола во втором бою высока вероятность и третьего поединка. А если успех снова будет на стороне Бетербиева, то история этого российского противостояния наверняка завершится.