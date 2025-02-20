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16:21, 20 февраля 2025Забота о себе

Диетолог опровергла популярный миф о вреде молока

Диетолог Михалева: Молоко содержит легкоусвояемый белок и кальций
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог, диетолог Оксана Михалева опровергла популярный миф о вреде молока. Слова доктора приводит «Газета.Ru».

«Молоко — это один из главных источников кальция в рационе человека, поэтому отказ от него может стать причиной дефицита этого минерала. Особенно это касается детей, подростков, беременных и кормящих женщин, а также людей старше 50 лет, которым кальций особенно нужен», — отметила врач.

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Михалева добавила, что молоко также содержит легкоусвояемый белок, который быстро переваривается и хорошо усваивается организмом. По словам доктора, он особенно полезен пожилым людям, женщинам детородного возраста, детям и подросткам, а также спортсменам.

Врач заверила, что все утверждения о том, что молоко вредно, — это миф. По ее мнению, отказ от этого продукта может быть не только бессмысленным, но и вредным для здоровья.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде популярной у сторонников ЗОЖ еды. По ее словам, некоторые продукты, позиционируемые как полезная еда, могут нанести вред организму.

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