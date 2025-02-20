Карлсен выставил на аукцион ставшие причиной дисквалификации с чемпионата мира джинсы

Карлсен продаст джинсы, ставшие причиной его дисквалификации с ЧМ по рапиду

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен решил продать джинсы, ставшие причиной его дисквалификации с чемпионата мира по рапиду 2024 года. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Карлсен выставил их на аукцион. «Запрещенные джинсы теперь могут стать вашими. Предложение, которое я никогда не думал, что напишу. Но вот мы здесь», — заявил он.

В декабре Карлсена сняли турнира в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться в ходе встречи. После дисквалификации норвежец выругался на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), признавшись, что крайне устал от организации.

К чемпионату мира по блицу ФИДЕ смягчила дресс-код. «Допускаются небольшие элегантные отклонения, в частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком», — объяснил глава организации Аркадий Дворкович.