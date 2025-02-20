Вернувшиеся в Россию после обучения в Египте члены ИГ готовили теракты в Ингушетии

Задержанные ФСБ в Ингушетии двое членов ИГ готовили теракты

Задержанные в Ингушетии сотрудниками ФСБ двое членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) готовили теракты в республике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным спецслужбы, Азамат Гандалоев и Зураб Даурбеков вернулись в республику после обучения в экстремистской религиозной секте в Египте и собирались устроить теракты по заданию зарубежных кураторов ИГ.

Молодых людей арестовали и отправили в СИЗО. Против них возбуждено уголовное дело о терроризме. Им грозит до 20 лет лишения свободы.