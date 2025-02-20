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12:01, 20 февраля 2025Силовые структуры

Вернувшиеся в Россию после обучения в Египте члены ИГ готовили теракты в Ингушетии

Задержанные ФСБ в Ингушетии двое членов ИГ готовили теракты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанные в Ингушетии сотрудниками ФСБ двое членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) готовили теракты в республике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным спецслужбы, Азамат Гандалоев и Зураб Даурбеков вернулись в республику после обучения в экстремистской религиозной секте в Египте и собирались устроить теракты по заданию зарубежных кураторов ИГ.

Молодых людей арестовали и отправили в СИЗО. Против них возбуждено уголовное дело о терроризме. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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