Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

Губерниев назвал Бетербиева фаворитом в поединке-реванше с Биволом

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита реванша российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Его слова приводит «Советский спорт».

Губерниев сделал выбор в пользу Бетербиева. «Хотя, конечно, главное, чтобы спортсмены были максимально здоровы, так скажем, в момент боя. Я вообще, конечно, с нетерпением жду, но мне кажется, что шансов, при прочих равных, у Бетербиева больше», — отметил он.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 22 февраля 2025 года. Поединок пройдет в Эр-Рияде.

12 октября Бивол уступил Бетербиеву в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением.

