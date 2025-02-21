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13:32, 21 февраля 2025Спорт

Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

Губерниев назвал Бетербиева фаворитом в поединке-реванше с Биволом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита реванша российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Его слова приводит «Советский спорт».

Губерниев сделал выбор в пользу Бетербиева. «Хотя, конечно, главное, чтобы спортсмены были максимально здоровы, так скажем, в момент боя. Я вообще, конечно, с нетерпением жду, но мне кажется, что шансов, при прочих равных, у Бетербиева больше», — отметил он.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 22 февраля 2025 года. Поединок пройдет в Эр-Рияде.

12 октября Бивол уступил Бетербиеву в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением.

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