В России возбудили дело из-за дорогой воды в аэропорту

ФАС: Обоснованность цен на воду в аэропорту Внуково проверят

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по городу Москве возбудило дело из-за дорогой питьевой воды в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила дело по пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М». Ведомство проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду во внутренней и международной зонах вылетов. Если нарушения подтвердятся, компании придется снизить цены и выплатить штраф.

Проверку из-за высоких цен на бутилированную питьевую воду провели в ноябре 2024 года. Как установила ФАС, в зоне международных вылетов стоимость бутылки воды объемом 0,5–0,6 литра превышает 150 рублей, в то время как вне аэропорта ее можно приобрести вдвое дешевле.

Ранее ФАС установила, что компания «Мираторг» занимает доминирующее положение на рынке свинины в четырех федеральных округах. Это Дальневосточный федеральный округ (ДФО), Сибирский федеральный округ (СФО), Уральский федеральный округ (УФО) и Центральный федеральный округ (ЦФО). Само по себе доминирующее положение не означает нарушения антимонопольного законодательства, но при формировании ценовой политики компаниям необходимо проявлять социальную ответственность, напомнили в ведомстве.