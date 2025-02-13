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11:52, 13 февраля 2025Экономика

ФАС присмотрелась к «Мираторгу» и увидела признаки монополии на рынке

ФАС выявила признаки доминирующего положения «Мираторга» на рынке свинины
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что компания «Мираторг» занимает доминирующее положение на рынке свинины в четырех федеральных округах. Это Дальневосточный федеральный округ (ДФО), Сибирский федеральный округ (СФО), Уральский федеральный округ (УФО) и Центральный федеральный округ (ЦФО), сообщается на сайте ведомства.

В ДФО, помимо «Мираторга», доминирующее положение занимают «Русагро» и «Сибагро», в СФО — «Сибагро» и СПК «Чистогорский». В Уральском округе это «Сибагро» и «Камский бекон», в Центральном — «Русагро» и «Знаменский СГЦ». При этом в Северо-Кавказском округе доминирующим признано положение ООО «Гвардия», а в Южном — ООО «РКЗ-ТАВР».

Само по себе доминирующее положение не означает нарушения антимонопольного законодательства, подчеркивает ФАС. Однако при формировании ценовой политики компаниям необходимо проявлять социальную ответственность. Злоупотребления (в случае их выявления) повлекут за собой меры административной ответственности, включая штрафы.

Ранее стало известно, что свинина вошла в перечень продуктов, стоимость которых в России в 2024 году снизилась. По данным аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), ее цена в крупных торговых сетях за прошлый год уменьшилась на 2,3 процента. Подешевели также куриные яйца (на 11.6 процента), тушки бройлера (на 2,1 процента) и баранина (на 0,25 процента).

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