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06:08, 22 февраля 2025Мир

МИД России приветствовал изменение тональности в заявлениях США

Рябков: РФ приветствует изменение тональности США и готова к деловому разговору
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Россия приветствует изменение тональности в заявлениях США и готова к деловому разговору. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что все сигналы, особенно от американского президента Дональда Трампа, тщательно фиксируются и анализируются.

«Мы приветствуем эту смену тональности с американской стороны и сами готовы к деловому и практическому диалогу, к его продолжению», — сказал Рябков, подчеркнув, что открытым остается вопрос, будут ли заявления трансформированы в реальные действия.

Замглавы МИД добавил, что Москве потребуются новые контакты с США и новые возможности для практической работы. Ее повестка была определена во время продуктивной встречи в Эр-Рияде. Россия в процессе дальнейших шагов оценит, существует ли шанс улучшить отношения, или понадобится углубленный поиск компромиссных решений.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что новые переговоры США и России по Украине начнутся во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что хочет добиться прекращения огня и заключения сделки.

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