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14:44, 23 февраля 2025Россия

Путин примет участие в коллегии ФСБ

Журналист Зарубин: Путин примет участие в коллегии ФСБ на следующей неделе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты. Об этом сообщили в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», который опубликовал автор программы, журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Партнерам по БРИКС Путин расскажет детали возобновления диалога России и США. Также в плане на неделю и другие международные контакты. Россия продолжает укреплять партнерство со странами Африки. В графике Путина (…) традиционная коллегия ФСБ», — говорится в ролике.

Отмечается, что также возможны и другие события.

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Ранее в феврале президент Путин провел совещание с Советом безопасности. В ходе мероприятия обсудили вопросы, посвященные развитию отношений с ближайшими партнерами по СНГ, а также обеспечению безопасности.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа находится на начальной стадии.

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