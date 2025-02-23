Журналист Зарубин: Путин примет участие в коллегии ФСБ на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты. Об этом сообщили в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», который опубликовал автор программы, журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Партнерам по БРИКС Путин расскажет детали возобновления диалога России и США. Также в плане на неделю и другие международные контакты. Россия продолжает укреплять партнерство со странами Африки. В графике Путина (…) традиционная коллегия ФСБ», — говорится в ролике.

Отмечается, что также возможны и другие события.

Ранее в феврале президент Путин провел совещание с Советом безопасности. В ходе мероприятия обсудили вопросы, посвященные развитию отношений с ближайшими партнерами по СНГ, а также обеспечению безопасности.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа находится на начальной стадии.