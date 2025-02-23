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17:40, 23 февраля 2025Мир

В МИД рассказали о контактах России и США

Рябков: Контактов России и США сейчас немало, они проходят по разным линиям
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия и США сейчас имеют немало контактов по разным линиям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«В целом ситуация складывается таким образом, что контактов немало, они проходят по разным линиям. Их согласование занимает зачастую непродолжительное время», — рассказал представитель внешнеполитического ведомства.

Рябков также раскрыл сроки новых переговоров Москвы и Вашингтона. По его словам, встреча представителей России и США запланирована на конец следующей недели. Она будет посвящена устранению раздражителей в отношениях стран.

Ранее замглавы МИД России опровергал подготовку переговоров РФ и США 25 февраля. Он отмечал, что на данную дату встреча в Эр-Рияде не готовится.

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