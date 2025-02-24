Двух российских полицейских приговорили к колонии за сбыт наркотиков

Суд в ХМАО дал от 12 до 14 лет колонии полицейским, виновным в сбыте наркотиков

Сургутский городской суд вынес приговор в отношении двух бывших полицейских, виновных в незаконном сбыте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры.

Экс-начальника оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и подчиненного ему оперуполномоченного признали виновными по статьям 228.1 («Незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере, совершенный организованной группой с использованием интернета и своего служебного положения), 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Их приговорили к 14 и 12 годам колонии строгого режима соответственно, а также лишили специальных званий.

Как установил суд, бывшие силовики занимались преступной деятельностью осенью 2020 года. Под их руководством и контролем было размещено более десяти закладок с наркотическими веществами на территории Сургута и Сургутского района.

Уточняется, что часть запрещенных веществ находилась по местам их жительства.

Ранее стало известно, что Пятигорский городской суд рассмотрит дело против бывшего капитана полиции Артема Узденова и его сообщников Дениса Рогуля и Максима Есютина о вымогательстве взятки.