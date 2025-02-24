Euractiv: Запад признал, что упустил шанс быстро закончить конфликт на Украине

В руководстве европейских стран признают, что Запад упустил шанс быстро урегулировать конфликт на Украине победой Киева. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает портал Euractiv.

«В частном порядке многие европейские чиновники все чаще говорят об упущенной возможности закончить войну быстро, дешево и на европейских условиях», — пишет интернет-издание.

Собеседники Euractiv отмечают, что европейские союзники потратили слишком много времени на принятие решени, при этом отклонив все просьбы Киева предоставить больше оружия и не сняв ограничения на его использование.

Ранее Европейский союз (ЕС) анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине в годовщину военного конфликта с Россией.

