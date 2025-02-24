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12:24, 24 февраля 2025Мир

Песков ответил на вопрос про слова Трампа о планах закончить конфликт на Украине за неделю

Песков: О словах Трампа про решение конфликта на Украине за неделю неизвестно
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О словах президента США Дональда Трампа про возможность решить конфликт на Украине «за неделю» на данный момент времени ничего не известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В данном случае, я думаю, что будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги [пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт] в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией», — рассказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Трамп заявил о скором заключении сделки по завершению конфликта на Украине. По ее словам, глава государства твердо уверен, что договоренности могут быть достигнуты «уже на этой неделе». Она также добавила, что советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолц «будет работать круглосуточно в эти выходные» для заключения соглашения.

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