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07:30, 24 февраля 2025Мир

Рябков оценил возможное прекращения огня на Украине

Рябков: Прекращение огня на Украине без устранения причин грозит последствиями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Прекращение огня на Украине без устранения первопричин данного конфликта грозит тяжелыми последствиями, в частности, для российско-американских отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня», — отметил он.

Однако, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, считает Рябков. По его словам, «нужен поиск долгосрочного решения, которое в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее».

Как уточнил дипломат, спецоперация глубоко мотивирована, она не могла не начаться. У России просто не было альтернативы, добавил Рябков.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт необходимо урегулировать в течение года. По его словам, завершить конфликт необходимо во избежание третьей мировой войны, которая «не так далеко».

В свою очередь, журналист Игорь Коротченко высказал мнение, что прекращение огня с Украиной и подписание мирного соглашения возможно только после того, как ВСУ покинут территорию России, и не только Курскую область, но и новые регионы.

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