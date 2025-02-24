Рябков: Прекращение огня на Украине без устранения причин грозит последствиями

Прекращение огня на Украине без устранения первопричин данного конфликта грозит тяжелыми последствиями, в частности, для российско-американских отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня», — отметил он.

Однако, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, считает Рябков. По его словам, «нужен поиск долгосрочного решения, которое в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее».

Как уточнил дипломат, спецоперация глубоко мотивирована, она не могла не начаться. У России просто не было альтернативы, добавил Рябков.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт необходимо урегулировать в течение года. По его словам, завершить конфликт необходимо во избежание третьей мировой войны, которая «не так далеко».

В свою очередь, журналист Игорь Коротченко высказал мнение, что прекращение огня с Украиной и подписание мирного соглашения возможно только после того, как ВСУ покинут территорию России, и не только Курскую область, но и новые регионы.