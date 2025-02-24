Рябков прокомментировал ситуацию вокруг нового посла США в России

Рябков: Россия не получала запроса от США на агреман для нового посла

Россия на данный момент времени не получала каких-либо запросов от США на агреман для нового посла в Москве. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«По логике вещей мы, наверное, можем ожидать каких-то сигналов на этот счет из Вашингтона, пока их нет», — прокомментировал дипломат.

Рябков также переадресовал вопрос к администрации президента США Дональда Трампа, указав, что такие вопросы должны поступать в Вашингтон.

18 февраля стало известно, что новым послом США в России может стать американский спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. Отмечается, что он уже 35 лет находится на дипломатической службе. Чиновник возглавлял дипмиссии США в Ливии, Грузии и Узбекистане, а также был на должности заместителя посла в Латвии и Афганистане. Также известно, что он владеет русским, французским и норвежским языками.