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10:06, 24 февраля 2025Мир

Рябков прокомментировал ситуацию вокруг нового посла США в России

Рябков: Россия не получала запроса от США на агреман для нового посла
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Россия на данный момент времени не получала каких-либо запросов от США на агреман для нового посла в Москве. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«По логике вещей мы, наверное, можем ожидать каких-то сигналов на этот счет из Вашингтона, пока их нет», — прокомментировал дипломат.

Рябков также переадресовал вопрос к администрации президента США Дональда Трампа, указав, что такие вопросы должны поступать в Вашингтон.

18 февраля стало известно, что новым послом США в России может стать американский спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. Отмечается, что он уже 35 лет находится на дипломатической службе. Чиновник возглавлял дипмиссии США в Ливии, Грузии и Узбекистане, а также был на должности заместителя посла в Латвии и Афганистане. Также известно, что он владеет русским, французским и норвежским языками.

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