Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:33, 24 февраля 2025Мир

США впервые отказались послать представителя на сессию Совета ООН по правам человека

США впервые не послали представителя на сессию Совета ООН по правам человека
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Olafur Steinar Gestsson / Reuters

США впервые отказались послать своего представителя на сессию Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

«Место, отведенное американской делегации в зале заседаний Совета ООН по правам человека в Женеве, впервые осталось пустым», — передает российское информагентство.

Ранее стало известно, что Израиль вслед за США покинет СПЧ ООН. Как заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар, израильская сторона приветствует решение американского лидера Дональда Трампа не участвовать в работе этой структуры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

      Названы риски при покупке квартиры в рассрочку

      Российский подросток оказался в реанимации после тусовки со сверстниками

      Лавров подробно проинформировал Турцию о переговорах России и США

      ЕС ввел санкции против российских аэропортов

      На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

      Звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок»

      Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar

      Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

      В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше