США впервые отказались послать представителя на сессию Совета ООН по правам человека

США впервые не послали представителя на сессию Совета ООН по правам человека

США впервые отказались послать своего представителя на сессию Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

«Место, отведенное американской делегации в зале заседаний Совета ООН по правам человека в Женеве, впервые осталось пустым», — передает российское информагентство.

Ранее стало известно, что Израиль вслед за США покинет СПЧ ООН. Как заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар, израильская сторона приветствует решение американского лидера Дональда Трампа не участвовать в работе этой структуры.