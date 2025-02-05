Еще одна страна решила по примеру Трампа покинуть международную структуру

Глава МИД Саар: Израиль покинет Совет ООН по правам человека

Израиль вслед за решением президента США Дональда Трампа покинет Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем аккаунте социальной сети X.

«Израиль приветствует решение президента Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в СПЧ ООН», — отметил дипломат.

Саар подчеркнул, что СПЧ ООН занимается демонизацией Израиля, так как продвигает критикующие Тель-Авив инициативы. По его словам, подобное является лицемерием, поскольку еврейское государство является единственной успешной демократией в регионе Ближнего Востока.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу позолоченный пейджер в память об операции по подрыву взрывных устройств, принадлежащих членам ливанского шиитского движения «Хезболла». Известно, что американский лидер высоко оценил этот подарок и восхитился проведенной израильскими спецслужбами операцией.