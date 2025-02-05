Israel Hayom: Нетаньяху подарил Трампу позолоченный пейджер

Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу позолоченный пейджер в память об операции по подрыву взрывных устройств у «Хезболлы». Об этом сообщает газета Israel Hayom.

«Визит премьер-министра в Белый дом, который состоялся во вторник вечером, длился пять часов, начавшись с того, что президент Трамп лично приветствовал Нетаньяху у входа в Белый дом. Два лидера проследовали в комнату Рузвельта, где премьер-министр расписался в гостевой книге в присутствии обеих делегаций. Нетаньяху вручил президенту Трампу в качестве подарков позолоченный и стандартный пейджер», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что американский лидер высоко оценил этот подарок. Он подчеркнул, что израильские спецслужбы провели «грандиозную операцию». После два политика провели переговоры в расширенном составе и один на один.

Ранее Нетаньяху заявил, что Трамп — величайший друг Израиля из всех, кто был в Белом доме. По его словам, израильский народ с огромным уважением относится к 47-му президенту Соединенных Штатов.