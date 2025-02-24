В СПЧ ответили разрешившему намаз в православном храме зампреду ДУМ

Член СПЧ Кабанов: Разрешение совершать намаз в церкви — серьезная провокация

Дозволение зампреда Духовного управления Мусульман (ДУМ) России и муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова совершать намаз в православных церквях — глубокая и серьезная провокация с серьезными последствиями. Так разрешившему мусульманам молиться в храмах ответил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в Telegram.

Общественник сравнил действия Аляутдинова с поведением воображаемого «соседа по даче», который разрешил неадекватным «гостям-братьям» посещать чужой дом, спать в чужой кровати и справлять в нем различные нужды.

«У соседа стоит глобальная хитрая задумка: при помощи своих "братьев" он хочет выселить вас из вашего прекрасного дома, чтобы потом в нем с комфортом жить», — порассуждал Кабанов.

Общественник добавил, что в России православным следует приготовиться к «агрессивному развитию событий», так как слова Аляутдинова закладывают основу для столкновений с мусульманами, которые «можно раскручивать для серьезной дестабилизации».

Ранее протоиерей Андрей Ткачев ответил на слова Аляутдинова, отметив, что мусульманину для молитвы достаточно внутреннего сосредоточения, а использование коврика в публичном месте — «провокация, нарушающая традиции».