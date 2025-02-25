Макрон перебил Трампа во время пресс-конференции в Белом доме. Почему он так сделал и как отреагировал президент США?

CNN: Макрон перебил Трампа, когда тот объяснял, как ЕС финансирует Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон перебил президента США Дональда Трампа во время совместной пресс-конференции в Белом доме, уточняя, как Европа давала деньги Украине.

Телеканал CNN, публикующий эти кадры, отметил, что французский и американский лидеры улыбались и были дружелюбными, пока дело не дошло до обсуждения Украины. В этот момент противоречия между Европой и США стали более очевидными.

Так, на встрече с журналистами Макрон выступил с идеей выплат Киеву компенсаций, «но не за счет Украины, а за счет России», имея в виду использование замороженных российских активов. В этот момент в зале раздались голоса нескольких журналистов и Трамп решил уточнить высказывание своего европейского коллеги.

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Еще раз, чтобы вы понимали, Европа предоставляет Украине деньги взаймы. Они получают свои деньги обратно», — начал Трамп, готовясь изложить аргументы в пользу предложенной им сделки, которая обеспечит Украине доходы от добычи полезных ископаемых.

Тогда Макрон схватил Трампа за руку и перебил, чтобы уточнить, как именно Европа помогала Украине. «Нет, на самом деле, честно говоря, мы платили. Мы оплатили 60 процентов от общего объема. Это было как в США: займы, гарантии, гранты. Вы давали реальные деньги», — отметил он, добавив, что России нужно предложить отдать свои активы Украине в процессе мирных переговоров.

В ответ на слова Макрона Трамп с ухмылкой сказал: «Если вы верите в это, хорошо».

В Британии посчитали, что Трамп унизил Макрона

В то же время британский таблоид Daily Express выступил с мнением, что Трамп унизил своего французского коллегу во время его визита в Белый дом.

На это, как считают журналисты, указывает то, что Макрону предложили сесть на стул у края стола в Овальном кабинете, за которым сидел глава США. В публикации отмечается, что президент Франции, похоже, чувствовал себя неуютно из-за рассадки гостей.

Также в сети появились кадры, на которых Макрон отталкивает руку Трампа, когда тот потянулся к его колену. На них показано, как во время общения с прессой французский лидер кладет руку на колено Трампу, однако когда тот попытался сделать то же самое, политик оттолкнул его руку. Однако после этого лидеры двух стран некоторое время держались за руки.

Еще одной странной особенностью встречи политиков называют то, что Трамп не вышел встречать Макрона, прибывшего к Белому дому на автомобиле.

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Макрон заявил о «хороших причинах» возобновления диалога Трампа и Путина

Во время пресс-конференции Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. «России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого», — отметил американский лидер.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Макрон, в свою очередь, заявил, что «есть хорошие причины» для того, чтобы американский президент возобновил диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что считает правильным вести дискуссии с другими лидерами, особенно при наличии разногласий.

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