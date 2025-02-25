Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:09, 25 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о планах Трампа избавиться от Зеленского

Депутат Дубинский: Трамп избавится от Зеленского после сделки по ресурсам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп избавится от украинского лидера Владимира Зеленского после заключения соглашения о природных ресурсах. Такое предположение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Трамп, будучи бизнесменом, заинтересован в подписании документа, который поможет ему вернуть потраченные на Украину средства. «Сносить Зеленского начнут тогда, когда такая подпись будет где-то стоять», — считает политик.

Дубинский также заявил, что Зеленский стал лидером антитрампистской коалиции в Европе. Он отметил, что европейские и канадские политики, не желая вступать в прямую конфронтацию с Трампом, начали действовать через Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

      «Самая сексуальная в мире судья» показала фото в откровенном купальнике

      Российского актера назвали восходящей звездой Голливуда

      Кандидат на пост замглавы Пентагона предостерег от обвинений в адрес России

      В Польше призвали покончить с культом Бандеры

      В США рассказали о единственном шансе Зеленского выжить

      Напавших на консульство России в Марселе французов арестовали

      В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

      Двойник Ди Каприо попал в базу «Миротворец»

      Звезду «Слова пацана» заподозрили в романе с Ваней Дмитриенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше