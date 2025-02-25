На Украине заявили о планах Трампа избавиться от Зеленского

Депутат Дубинский: Трамп избавится от Зеленского после сделки по ресурсам

Президент США Дональд Трамп избавится от украинского лидера Владимира Зеленского после заключения соглашения о природных ресурсах. Такое предположение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Трамп, будучи бизнесменом, заинтересован в подписании документа, который поможет ему вернуть потраченные на Украину средства. «Сносить Зеленского начнут тогда, когда такая подпись будет где-то стоять», — считает политик.

Дубинский также заявил, что Зеленский стал лидером антитрампистской коалиции в Европе. Он отметил, что европейские и канадские политики, не желая вступать в прямую конфронтацию с Трампом, начали действовать через Украину.