Нардеп Дубинский: Зеленский стал лидером антитрампистской коалиции в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский стал лидером антитрампистской коалиции в Европе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, не желая вступать в прямую конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом, европейские и канадские политики начали действовать через Украину. Он добавил, что каждая страна решает свою задачу, что делает эту коалицию максимально нестабильной.

Дубинский заключил, что Дания через Украину отвлекает Трампа от претензий на Гренландию, Канада от притязаний на свою независимость, Норвегия от договоренностей с Россией о разделе арктического шельфа. Он отметил, что Франция борется за лидерство в Европе без США, а Еврокомиссия — это «глобалисты» и «клан» бывших президентов США Барака Обамы и Джо Байдена.

Депутат подчеркнул, что когда одна из стран выполнит свою задачу, то выйдет из коалиции. Он также сообщил, что разбивать этот союз начнут с Украины. По его словам, США не разбивают коалицию, потому что Трамп хочет получить от Зеленского документ, который бы оформил Штатам права на недра Украины и возврат долгов. Он добавил, что отстранять Зеленского от власти начнут тогда, «когда такая подпись будет где-то стоять».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал Зеленского не быть президентом Украины во второй раз. По его словам, это отвечает интересам Украины, которые «должны быть превыше всего».