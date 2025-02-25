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14:13, 25 февраля 2025Россия

Рособрнадзор разработал инструкцию по допуску учеников к ЕГЭ

Рособрнадзор разработал инструкцию для допускающих учеников к ЕГЭ работников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Рособрнадзор разработал инструкцию, в которой детально прописана работа тех, кто осуществляет допуск учеников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев, его цитирует РИА Новости.

«В прошлом году был ряд резонансных историй. (…) [Сейчас] разработана детальная инструкция для лиц, осуществляющих допуск участников экзамена в ППЭ», — сообщил Музаев, добавив, что в 2025 году планируется осуществлять родительский контроль за процедурой допуска участников экзамена.

Глава ведомства также добавил, что Рособрнадзор установил рекомендации по настройке металлоискателей и рамок. Кроме того, ведомство убрало разночтение в акте об удалении участника из пункта проведения экзаменов.

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В 2024 году при процедуре проведения ЕГЭ в России ученики и их родители массово жаловались на досмотры перед экзаменом. Например, в Воронеже, как утверждали родители, школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы из-за того, что металлоискатель срабатывал на детали в белье. В областном Минобразования случившееся объяснили «естественным волнением» выпускников. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов при этом заверял, что воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ.

Аналогичный случай произошел в Чувашии. Школьники пожаловались, что им пришлось раздеваться перед охранниками, чтобы получить доступ к экзамену. В заявлениях, оказавшихся в прокуратуре, говорилось, что сотрудница Рособрнадзора заставляла школьников задирать рубашки и снимать ремни, а во время экзамена не разрешала уединяться в туалете больше чем на 30 секунд. На похожие досмотры пожаловались и школьники в Московской области.

В России впоследствии предложили изменить процедуру проведения ЕГЭ после жалоб. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявляла, что комитет внесет предложения по изменениям и вынесет их на общественное обсуждение.

ЖЗЛ
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