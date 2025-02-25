Россиянам назвали способ увеличить маленькую ванную

Pravda.Ru: Светлые оттенки стен помогут визуально увеличить маленькую ванную

Светлые оттенки стен помогут визуально увеличить маленькую ванную комнату. Способ расширить пространство назвали дизайнеры интерьеров, пишет Pravda.Ru.

Специалисты посоветовали выбирать светлые и более нейтральные цвета для отделки — они позволяют визуально расширить пространство и сделать его более воздушным. Кроме того, их можно гармонично сочетать с любым стилем интерьера.

Лучшим решением дизайнеры назвали теплый белый. «Этот цвет не только универсален, но и наполняет комнату мягким светом, создавая ощущение комфорта и уюта», — подчеркнули специалисты.

Ранее дизайнеры назвали неожиданные места для хранения обуви. Сэкономить пространство в прихожей помогут настенные крючки или приставная лестница.