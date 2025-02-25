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18:48, 25 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали способ увеличить маленькую ванную

Pravda.Ru: Светлые оттенки стен помогут визуально увеличить маленькую ванную
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Светлые оттенки стен помогут визуально увеличить маленькую ванную комнату. Способ расширить пространство назвали дизайнеры интерьеров, пишет Pravda.Ru.

Специалисты посоветовали выбирать светлые и более нейтральные цвета для отделки — они позволяют визуально расширить пространство и сделать его более воздушным. Кроме того, их можно гармонично сочетать с любым стилем интерьера.

Лучшим решением дизайнеры назвали теплый белый. «Этот цвет не только универсален, но и наполняет комнату мягким светом, создавая ощущение комфорта и уюта», — подчеркнули специалисты.

Ранее дизайнеры назвали неожиданные места для хранения обуви. Сэкономить пространство в прихожей помогут настенные крючки или приставная лестница.

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