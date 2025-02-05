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18:55, 5 февраля 2025Экономика

Названы неожиданные места для хранения обуви

Дизайнер Тычино: Для экономии места обувь можно хранить на лестнице и крючках
Александра Качан (Редактор)

Фото: Toru Kimura / Shutterstock / Fotodom  

Для экономии места в прихожей обувь можно хранить на настенных крючках или приставной лестнице. Такой совет дала дизайнер Юлия Тычино, передают «БелНовости».

На крючки можно повесить туфли, кроссовки, балетки и босоножки. Лестница подойдет для обуви на каблуках. Кроме того, на верхних ступеньках удобно хранить шарфы и сумки. Другой вариант — настенный стеллаж в виде решетки.

Тычино также рекомендовала рассмотреть спальню в качестве места для хранения обуви. Для этого подойдет выдвижной ящик под кроватью или мягкий органайзер, который можно повесить на боковые стенки кровати. Помимо этого, можно оборудовать за дверью спальни небольшую нишу.

Ранее Тычино рассказала о неочевидном предмете, который портит интерьер жилья. По ее словам, лампы с холодным светом лучше не использовать в жилых помещениях.

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