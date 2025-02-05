Названы неожиданные места для хранения обуви

Дизайнер Тычино: Для экономии места обувь можно хранить на лестнице и крючках

Для экономии места в прихожей обувь можно хранить на настенных крючках или приставной лестнице. Такой совет дала дизайнер Юлия Тычино, передают «БелНовости».

На крючки можно повесить туфли, кроссовки, балетки и босоножки. Лестница подойдет для обуви на каблуках. Кроме того, на верхних ступеньках удобно хранить шарфы и сумки. Другой вариант — настенный стеллаж в виде решетки.

Тычино также рекомендовала рассмотреть спальню в качестве места для хранения обуви. Для этого подойдет выдвижной ящик под кроватью или мягкий органайзер, который можно повесить на боковые стенки кровати. Помимо этого, можно оборудовать за дверью спальни небольшую нишу.

Ранее Тычино рассказала о неочевидном предмете, который портит интерьер жилья. По ее словам, лампы с холодным светом лучше не использовать в жилых помещениях.