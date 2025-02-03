Назван неочевидный портящий стильный интерьер в доме предмет

Дизайнер Тычино: Холодный свет в доме портит стильный интерьер

Холодный свет в доме портит стильный интерьер. Неочевидный, но ухудшающий вид жилого помещения предмет назвала дизайнер интерьера Юлия Тычино в разговоре с порталом «БелНовости».

По словам эксперта, светодиодные и энергосберегающие лампы с температурой 6000 или 6500, дающие холодный белый свет, хороши, когда нужно выжать максимум из люстры или лампы, однако их лучше не использовать в жилых помещениях. Тычино отметила, что для них лучше теплый свет — он гармонизирует пространство и придает интерьеру уют.

Ранее директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов посоветовал россиянам, желающим бюджетно обновить интерьер в доме, заменить текстиль, например, шторы. Кроме того, он предложил освежить пространство с помощью мини-растений: садов из суккулентов, папоротников или букетов с сезонными цветами.