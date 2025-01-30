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19:55, 30 января 2025Экономика

Россиянам назвали легкие и экономные способы обновить интерьер

Кирьянов: Мини-растения и керамика придадут интерьеру свежести
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

Миниатюрные растения помогут обновить интерьер в квартире без особых трат. Экономные способы преобразить жилище агентству РИАМО назвал директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Даже в самый устаревший интерьер можно вдохнуть жизнь, заменив текстиль. По словам эксперта, это самое простое и эффективное решение. Так, добавить комнате воздушности и наполнить ее светом можно за счет легких штор из натуральных тканей в пастельных тонах. Цветочные узоры или объемные фактуры на пледах и подушках могут оттянуть внимание с вышедшего из моды интерьера.

Время года диктует моду — накануне весны наиболее актуальны природные мотивы и мягкие оттенки. Также гармонично будут выглядеть предметы керамики. Стиль комнате придаст асимметрия, советует Кирьянов. Мини-растения — также хороший помощник хозяйки. Интерьер освежат мини-сады из суккулентов, папоротники или букеты с сезонными цветами. Особое внимание стоит уделить вазам, убежден собеседник агентства. Сбалансировать дизайн можно благодаря текстильным плафонам и свечам. Индивидуальность внутреннему убранству придадут картины, плакаты и панно с флоральными мотивами. Кроме того, нельзя забывать о посуде ручной работы и плетеных корзинах.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от темных тонов в интерьере. Такие цвета при небрежном подходе дизайнера могут негативно влиять на психику и подчеркивать недостатки помещения.

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