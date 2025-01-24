Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:32, 24 января 2025Экономика

Россиянам отсоветовали использовать темные цвета в интерьере

Эксперт Васильев: Темные цвета в интерьере могут снижать концентрацию
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Devon Janse van Rensburg / Unsplash

Использование темных тонов в интерьере требует внимательного подхода — при неправильном подходе они могут негативно влиять на психику и подсвечивать недостатки помещения. Об этом россиян предупредил генеральный директор компании «Главснаб» и строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, темные цвета способны вызывать ощущение тесноты, мрачности и дискомфорта. Он отметил, что это происходит за счет того, что они поглощают свет, тем самым делая помещение визуально меньше — особенно это заметно будет в маленьких комнатах с плохим освещением, где Васильев категорически отсоветовал использовать темные оттенки обоев или краски. Помимо этого, такие тона более явно выделяют неровности стен, потолка и пола, любые дефекты с ними становятся заметными.

Материалы по теме:
Россиян призвали делать интерьер в квартире неагрессивным
Россиян призвали делать интерьер в квартире неагрессивным
29 марта 2024
Россияне описали идеальную квартиру
Россияне описали идеальную квартиру
23 апреля 2024

Что касается воздействия темных цветов на психику, то вызываемый ими недостаток света вызывает дискомфорт, подавленность или даже клаустрофобию и оставляет мрачное впечатление о помещении. Исправить ошибки, связанные с их использованием в интерьере, удастся лишь с помощью добавления осветительных приборов, подчеркнул эксперт.

Кроме того, темные оттенки могут негативно влиять на психосоматику и создавать атмосферу тревоги и беспокойства в спальне, а в кабинете — снижать концентрацию и производительность. Между тем, уточнил Васильев, в некоторых случаях они будут смотреться уместно. «Прежде всего их можно использовать в качестве акцентов, например в виде декоративных элементов, мебели или текстиля. В просторных помещениях с хорошим освещением темные стены могут создать стильный и уютный интерьер», — подытожил он.

Ранее также Федор Васильев отговорил россиян избавляться от советской мебели. Он рассказал, что советские кресла хорошо дополняют минималистичные интерьеры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев может оказаться под большим давлением». На Западе рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

      28-летний российский гандболист погиб в зоне СВО

      Трое мужчин задержаны за многомиллионную кражу из частного дома

      Талибы призвали МУС перестать навязывать миру свое видение прав человека

      Мужчина пострадал при взрыве боеприпаса в российском регионе

      России предрекли снижение поступления налогов от продажи нефти

      Звезда «Счастливы вместе» объяснила отказ сниматься в продолжении сериала

      Россиянам отсоветовали использовать темные цвета в интерьере

      В России задержали подозреваемую в мошенничестве с субсидиями на 24 миллиона рублей

      Врач посоветовала не пытаться любой ценой выпивать два литра воды в день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше