Россиянам отсоветовали использовать темные цвета в интерьере

Эксперт Васильев: Темные цвета в интерьере могут снижать концентрацию

Использование темных тонов в интерьере требует внимательного подхода — при неправильном подходе они могут негативно влиять на психику и подсвечивать недостатки помещения. Об этом россиян предупредил генеральный директор компании «Главснаб» и строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, темные цвета способны вызывать ощущение тесноты, мрачности и дискомфорта. Он отметил, что это происходит за счет того, что они поглощают свет, тем самым делая помещение визуально меньше — особенно это заметно будет в маленьких комнатах с плохим освещением, где Васильев категорически отсоветовал использовать темные оттенки обоев или краски. Помимо этого, такие тона более явно выделяют неровности стен, потолка и пола, любые дефекты с ними становятся заметными.

Что касается воздействия темных цветов на психику, то вызываемый ими недостаток света вызывает дискомфорт, подавленность или даже клаустрофобию и оставляет мрачное впечатление о помещении. Исправить ошибки, связанные с их использованием в интерьере, удастся лишь с помощью добавления осветительных приборов, подчеркнул эксперт.

Кроме того, темные оттенки могут негативно влиять на психосоматику и создавать атмосферу тревоги и беспокойства в спальне, а в кабинете — снижать концентрацию и производительность. Между тем, уточнил Васильев, в некоторых случаях они будут смотреться уместно. «Прежде всего их можно использовать в качестве акцентов, например в виде декоративных элементов, мебели или текстиля. В просторных помещениях с хорошим освещением темные стены могут создать стильный и уютный интерьер», — подытожил он.

Ранее также Федор Васильев отговорил россиян избавляться от советской мебели. Он рассказал, что советские кресла хорошо дополняют минималистичные интерьеры.