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18:39, 25 февраля 2025Экономика

В Госдуме оценили идею с выдачей жилищных сертификатов жителям Курской области

Разворотнева назвала жилищные сертификаты оптимальным вариантом для курян
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Выдача жилищных сертификатов является оптимальным вариантом для жителей Курской области, лишившихся своего имущества в результате обстрелов. Соответствующую идею оценила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам парламентария, построить для пострадавших «поселок в чистом поле» в ближайшее время не представляется возможным. «Нет земли, будут долго строить, и у каждого разные предпочтения. Но все-таки какие-то сертификаты, которые позволят компенсировать хотя бы часть затрат — это самый оптимальный способ, но не лучший», — заключила Разворотнева.

Ранее в этот же день в пресс-службе Минфина сообщили, что жители Курской области, чье жилье было признано непригодным после обстрелов, смогут взять льготную ипотеку под два процента в новых регионах.

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