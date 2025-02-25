В Госдуме оценили идею с выдачей жилищных сертификатов жителям Курской области

Разворотнева назвала жилищные сертификаты оптимальным вариантом для курян

Выдача жилищных сертификатов является оптимальным вариантом для жителей Курской области, лишившихся своего имущества в результате обстрелов. Соответствующую идею оценила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам парламентария, построить для пострадавших «поселок в чистом поле» в ближайшее время не представляется возможным. «Нет земли, будут долго строить, и у каждого разные предпочтения. Но все-таки какие-то сертификаты, которые позволят компенсировать хотя бы часть затрат — это самый оптимальный способ, но не лучший», — заключила Разворотнева.

Ранее в этот же день в пресс-службе Минфина сообщили, что жители Курской области, чье жилье было признано непригодным после обстрелов, смогут взять льготную ипотеку под два процента в новых регионах.