Жители одного российского региона смогут взять льготную ипотеку под 2 процента

Минфин: Жители Курской области смогут взять льготную ипотеку под 2 %

Жители Курской области, чье жилье было признано непригодным после обстрелов, смогут взять льготную ипотеку под два процента в новых регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Программа будет действовать до 31 декабря 2026 года. Она распространится на владельцев непригодных для проживания, утраченных или поврежденных в результате атак домов, а также жителей населенных пунктов Курской области, которые подвергаются или подвергались обстрелам. Кредит можно получить на строительство своего дома, покупку первичной или вторичной квартиры.

В министерстве добавили, что до указанного срока также продлевается действие льготной программы для жителей Белгородской области, дома которых пострадали при военных действиях.

Ранее в нескольких российских регионах заинтересовались идеей предоставления социального жилья семьям, которые решили родить ребенка. В том числе меру рассмотрят в Ульяновской области и Бурятии.