Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:25, 24 февраля 2025Россия

В двух регионах России захотели начать выдавать жилье семьям с детьми

Число регионов России, начавших выдачу жилья семьям с детьми, может вырасти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Власти некоторых российских регионов, в частности, Ульяновской области и Бурятии, заинтересовались идеей о предоставлении социального жилья семьям, решившихся на рождение ребенка. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняется, первым регионом, кто запустил такую программу, стала Мордовия. Позже власти Бурятии сообщили об интересе к программе. Идею изучат и в Ульяновской области, рассказал министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков.

В свою очередь, власти Калмыкии уже внесли в Совет Федерации предложение о создании механизма софинансирования подобной меры поддержки.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов призвал выдавать россиянам квартиры при рождении ребенка. По его словам, России стоит обратиться к опыту СССР, когда люди рожали без страха и знали, что со всех сторон защищены государством.

До этого представители строительной отрасти предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США предупредили Украину о выплатах компенсации за военную помощь в течение сотен лет

      В двух регионах России захотели начать выдавать жилье семьям с детьми

      В Турции заявили об истекшем сроке годности Зеленского для Запада

      Названы пять способов сделать тренировки эффективнее

      Австралия ввела новые санкции против десятков россиян и предприятий

      Женщина получила уведомление от камеры наблюдения у дома и узнала неприятную правду о муже

      Пушков рассказал о возможных последствиях выборов в Германии

      В Германии раскрыли способное уничтожить ВСУ решение Маска

      Мерц прокомментировал вопрос отправки европейских военных на Украину

      Швеция передаст Киеву системы ПВО на 113 миллионов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше