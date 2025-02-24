В двух регионах России захотели начать выдавать жилье семьям с детьми

Число регионов России, начавших выдачу жилья семьям с детьми, может вырасти

Власти некоторых российских регионов, в частности, Ульяновской области и Бурятии, заинтересовались идеей о предоставлении социального жилья семьям, решившихся на рождение ребенка. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняется, первым регионом, кто запустил такую программу, стала Мордовия. Позже власти Бурятии сообщили об интересе к программе. Идею изучат и в Ульяновской области, рассказал министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков.

В свою очередь, власти Калмыкии уже внесли в Совет Федерации предложение о создании механизма софинансирования подобной меры поддержки.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов призвал выдавать россиянам квартиры при рождении ребенка. По его словам, России стоит обратиться к опыту СССР, когда люди рожали без страха и знали, что со всех сторон защищены государством.

До этого представители строительной отрасти предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка.