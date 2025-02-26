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00:52, 26 февраля 2025Мир

Трамп назвал ответственных за оказание помощи Украине в будущем

Трамп заявил, что в будущем за оказание помощи Украине будет отвечать Европа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Европейские страны возьмут на себя ведущую роль в оказании помощи Украине в будущем. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его цитирует ТАСС.

По его словам, сейчас Вашингтон не предоставляет Киеву никакой поддержки. «Я думаю, что за это [помощь Украине] в целом будет отвечать Европа (...) Знаете, это ведь тоже касается Европы», — сказал глава государства.

Ранее депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что Трамп дал Европе три недели на «капитуляцию» Украины, чтобы она смогла согласовать соответствующие условия. По словам политика, если Евросоюз не согласует единую позицию по окончанию боевых действий, то американская сторона может начать вывод войск с континента в качестве инструмента давления.

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