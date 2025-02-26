Трамп назвал ответственных за оказание помощи Украине в будущем

Трамп заявил, что в будущем за оказание помощи Украине будет отвечать Европа

Европейские страны возьмут на себя ведущую роль в оказании помощи Украине в будущем. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его цитирует ТАСС.

По его словам, сейчас Вашингтон не предоставляет Киеву никакой поддержки. «Я думаю, что за это [помощь Украине] в целом будет отвечать Европа (...) Знаете, это ведь тоже касается Европы», — сказал глава государства.

Ранее депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что Трамп дал Европе три недели на «капитуляцию» Украины, чтобы она смогла согласовать соответствующие условия. По словам политика, если Евросоюз не согласует единую позицию по окончанию боевых действий, то американская сторона может начать вывод войск с континента в качестве инструмента давления.