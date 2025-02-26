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10:23, 26 февраля 2025Ценности

Виктория Боня снялась в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала перед камерой в черном прозрачном платье с многочисленными складками, сквозь которое просвечивалось ее тело. Кроме того, звезда надела аксессуары, такие как кольца, часы и браслеты. Знаменитость распустила волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее 45-летняя Боня снялась в откровенном нижнем белье. Телеведущая позировала, сидя на коленях в примерочной с разведенными в стороны ногами.

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