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14:44, 27 февраля 2025Бывший СССР

Буданов назвал дезинформацией скандалы с участием военкомов на Украине

Глава ГУР Украины Буданов: Скандалы с участием военкомов являются дезинформацией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Скандалы с участием военкомов на Украине являются частью программы по дезинформации относительно проведения мобилизации. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «Укринформ».

«Давайте признаем: программа работает серьезно и оказывает влияние на сознание нашего населения. Вы посмотрите, на самом деле один-два каких-то резких случая происходят где-то в неделю примерно. Но когда ты смотришь Интернет, создается впечатление, что это каждый день штук по сто минимум происходит», — написал он.

По словам главы ГУР, истории о силовой мобилизации граждан сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) являются примером «профессиональной специальной информационной операции по влиянию на сознание».

Ранее результаты опроса компании политической социологии Socis показали, что 80 процентов украинцев негативно оценили деятельность ТЦК. Еще 86,5 процента опрошенных высказались против снижения возраста мобилизации.

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