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20:29, 27 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о 13-градусных морозах в марте

Синоптик Ильин: В Москве и области в середине марта ожидается до минус 13
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Зимние морозы еще навестят Москву в марте. Когда ждать заморозков, изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Начало марта, как прогнозирует метеоролог, будет теплым: устойчивый плюс сформируется под конец февраля, в март Москва войдет с температурой от плюс 1 до плюс 4 градусов. Однако в середине месяца в столичный регион придет похолодание. По сведениям Ильина, столбики термометров в эти дни могут опуститься до минус 13 градусов. Надолго холода не затянутся, обещает специалист: после заморозков температура вскоре вернется к оптимальным показателям. Привычной капели Ильин также не ожидает.

Ранее сообщалось, что Международный женский день не порадует москвичек солнцем. 8 марта в столице прогнозируется пасмурная погода, преимущественно без осадков. Днем температура поднимется до отметки плюс 3 градуса, ночью ожидается небольшой минус.

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