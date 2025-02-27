США и Евросоюзу предрекли тарифную войну

Политолог Топорнин: тарифная война США и ЕС приведет к потерям для обеих сторон

Тарифная война между США и Евросоюзом (ЕС) приведет к серьезным потерям для обеих сторон, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Разрушительные экономические последствия решения Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС политолог предрек в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 25 процентов не только на автомобили из Европейского союза (ЕС), но и на все товары. Трамп отметил, что ЕС был создан с целью «обмануть США» и справился с поставленной задачей. Кроме того, страны-члены объединения оказывают давление на Вашингтон и не принимают американские автомобили.

«Трамп еще во время избирательной кампании много раз заявлял, что торговля с Европейским Союзом носит несправедливый для Америки характер. Он называл там многомиллиардные суммы торгового дефицита: европейцы продают товаров намного больше в США, чем это делают американцы в Европе. Соответственно, образуется очень высокий дисбаланс, что явно противоречит интересам США. Он так подчеркивал, что Европа зарабатывает на США, а сама вводит какие-то такие препятствия для американского бизнеса», — подчеркнул Топорнин.

Конечно, эти пошлины затронут не все страны Европы, а только те страны, которые обладают экспортными возможностями, экспортным потенциалом. В первую очередь, конечно, это Германия, это Франция, это Италия, это Испания в каком-то плане и некоторые другие страны. В основном это, конечно, крупнейшие державы, локомотивы ЕС — их товарам придется сложнее на американском рынке Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации

Он подчеркнул, что в условиях подобного противостояния европейские товары станут менее востребованными, особенно автомобили. По словам Топорнина, введение пошлин на автомобили приведет к снижению оборотов торговли и удару как по экономики стран-членов ЕС, так и по всему Союзу в целом.

Евросоюз тоже сказал, что не оставит без последствий такие провокационные действия Трампа. Они сказали, что ЕС в состоянии за себя постоять — это значит, что в ответ будут введены зеркальные пошлины на какие-то американские товары. (...) Действительно маячит торговая война, которая, на мой взгляд, никому дивидендов не принесет. Это будут потери и для США, и для Европы Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации

«Начнется тарифная война, которая будет явно не на пользу никому», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп заявил, что страны БРИКС отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести пошлины в размере 150 процентов и прекратить с ними торговлю. Трамп объяснял, что страны БРИКС планировали создать новую валюту и хотели, возможно, использовать китайский юань. При этом после угрозы Соединенных Штатов «они передумали».

Комментируя угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные импортные пошлины в отношении всех, кто будет бороться с долларом, российский лидер Владимир Путин заметил, что теперь сделать это не так просто. Дело в том, что Трамп не возглавлял страну четыре года, а за это время позиции доллара были подорваны действующими властями.