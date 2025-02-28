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12:53, 28 февраля 2025Россия

Песков рассказал о графике Путина

Песков: Президент Путин примет с докладом губернатора Иркутской области Кобзева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин примет с докладом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня у него будет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, это станет публичной встречей», — сказал он.

Каких-либо других подробностей о графике главы государства представитель Кремля не привел.

Ранее в феврале президент Путин провел совещание с Советом безопасности. В ходе мероприятия обсудили вопросы, посвященные развитию отношений с ближайшими партнерами по СНГ, а также обеспечению безопасности.

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