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11:56, 28 февраля 2025Экономика

Режим повышенной готовности объявлен в российском городе

В Благовещенске объявили режим повышенной готовности из-за мощного ветра
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Благовещенске объявили режим повышенной готовности из-за мощного ветра. Об этом сообщает администрация российского города в своем Telegram-канале.

В амурском Гидрометцентре предупредили, что ухудшение погодных условий в Благовещенске ожидается с 28 февраля до 3 марта. Так, в пятницу пройдет небольшой снег и будет дуть южный и юго-восточный ветер, а днем он сменится западным и северо-западным. Его скорость будет достигать 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду, уточнили специалисты.

С 1 по 3 марта осадков в городе не ожидается, ветер будет северо-западным с порывами до 12 метров в секунду. «При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать старшему оперативному дежурному ЕДДС: 202-112. Будьте осторожны и берегите себя!» — посоветовали в администрации.

Ранее в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за резких перепадов температуры, сильных дождей и гололедицы.

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