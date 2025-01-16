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15:23, 16 января 2025Экономика

В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за дождей

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за дождей и гололеда
Мария Черкасова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Режим повышенной готовности ввели власти Мурманской области из-за резких перепадов температуры, сильных дождей и гололедицы. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Чибис в Telegram-канале.

В регионе из-за непогоды задерживаются около десятка авиарейсов, а также закрыты некоторые участки автодорог. По словам Чибиса, в настоящее время в регионе мобилизованы все службы, а ситуация находится на личном контроле. Губернатор посоветовал жителям региона воздержаться от поездок и быть внимательными на дорогах, если поездок не избежать.

По данным синоптиков, в ближайшие дни на Кольском полуострове ожидается облачная погода с мокрым снегом, дождем и сильным ветром. Температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов, ожидается сильная гололедица.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек рост числа природных катаклизмов в мире и в частности России в 2025 году. В первую очередь изменения затронут умеренные и приполярные широты, предупредил специалист — на них глобальное потепление идет быстрее, чем на других территориях.

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