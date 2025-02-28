С трудом подавляющей рвотный рефлекс при оральном сексе женщине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, с трудом подавляющей рвотный рефлекс при оральном сексе. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, во время секса ее партнер просит об оральных ласках, но она начинает давиться, и эрекция у мужчины пропадает. Женщина поинтересовалась, что делать в такой ситуации. В ответ Юзвяк посоветовал ей изменить используемую ею технику минета, например, не пытаться поместить в рот всю длину полового органа.

Кроме того, добавил коуч, полезно будет выслушать мнение самого мужчины насчет того, что ему нравится — возможно, он и не ждет глубокого проникновения, вызывающего рвотный рефлекс. «Еще одна вещь, о которой следует помнить: если настоящей проблемой является потеря эрекции у вашего парня, он мог бы рассмотреть возможность ношения эрекционного кольца, которое поможет ему, даже если стимуляция на мгновение ослабевает», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, пожаловавшемуся на затхлый запах от мошонки. По словам автора письма, запах от гениталий сохраняется независимо от того, принимал ли он душ и вел ли активный образ жизни.