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21:14, 1 марта 2025Мир

Невестка Трампа раскрыла симпатии президента США в украинском конфликте

Невестка Трампа Лара заявила, что он на стороне США, а не России или Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп представляет интересы Соединенных Штатов, он не находится на стороне России или Украины. Симпатии политика раскрыла его невестка Лара в интервью телеканалу Fox News.

«Он (Трамп) не занимает чью-либо сторону. Он сказал, что занимает сторону США и хочет положить этому конфликту конец», — сказала Лара.

Она отметила, что президент США во время встречи с Владимиром Зеленским не поддался на давление украинского лидера и сохранил нейтралитет.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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