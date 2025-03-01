Невестка Трампа раскрыла симпатии президента США в украинском конфликте

Невестка Трампа Лара заявила, что он на стороне США, а не России или Украины

Президент США Дональд Трамп представляет интересы Соединенных Штатов, он не находится на стороне России или Украины. Симпатии политика раскрыла его невестка Лара в интервью телеканалу Fox News.

«Он (Трамп) не занимает чью-либо сторону. Он сказал, что занимает сторону США и хочет положить этому конфликту конец», — сказала Лара.

Она отметила, что президент США во время встречи с Владимиром Зеленским не поддался на давление украинского лидера и сохранил нейтралитет.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.