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14:49, 1 марта 2025Мир

В Европарламенте призвали Европу показать зубы после скандала с Зеленским

Член ЕП Штрак-Циммерман: Европе нужно «показать зубы» после скандала с Зеленским
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Европа после скандала, которым завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, должна стать более независимой от Штатов и «показать зубы». Об этом заявила председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия Германии) в разговоре с агентством DPA.

«Нам пора укреплять свою независимость от США. Мы должны показать зубы. Мы должны заключить соглашение с Украиной, установить экономический курс и переопределить собственную роль Европы в мире», — подчеркнула член ЕП. Помимо этого, она отметила, что Европейский инвестиционный банк мог бы выпустить облигации для содействия европейским инвестициям в разработку редкоземельных металлов, что принесло бы миллиарды евро.

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом состоялась в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля. Общение политиков выдалось напряженным: лидеры обеих стран разговаривали на повышенных тонах, а Трамп высказал Зеленскому много претензий. В результате украинский лидер досрочно покинул Белый дом, не подписав соглашения о полезных ископаемых.

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