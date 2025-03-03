Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:20, 3 марта 2025Экономика

Россиян предостерегли от работы дома

РИА Новости: За предпринимательство на дому грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Работа на дому несет за собой риски, так как не все виды предпринимательской деятельности разрешены в жилом помещении. Об этом напомнили эксперты РИА Новости.

По словам партнера бюро BGMP Евгении Пешковой, закон разрешает работать на дому, если это не нарушает санитарные и противопожарные нормы, а также не создает неудобства для соседей в виде шума, запахов, повышенной нагрузки на инженерные сети, электро- и водоснабжение».

Так, в квартире можно заниматься консультированием, репетиторством, работой в сфере IТ и даже устроить детский сад. Однако категорически запрещается открывать гостиницу, продуктовый магазин или заведение общественного питания, а также вести медицинскую или миссионерскую деятельность.

В случае нарушения россиянам грозит штраф за несоблюдение санитарных норм размером от 500 до 1 тысячи рублей и штраф за использование жилых помещений не по назначению в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Также есть сопутствующие нарушения: например, за превышение допустимого уровня шума штрафуют на 1-2 тысячи рублей.

Ранее в Приморском крае жительница многоквартирного дома устроила у себя в квартире питомник для кошек. У нее проживали 65 животных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие прекращения огня

      Две бельгийские НПО признали нежелательными в России

      Венгрия заблокировала проект документа по военной помощи Украине

      В России помощник депутата нашел пасхальные яйца и фаллосы на одном прилавке и возмутился

      Пленный военный ВСУ сообщил об использовании украинских рабочих в качестве живого щита

      Названы российские города с подорожавшим вторичным жильем

      В Госдуме назвали план Макрона о перемирии уловкой ради одной цели

      Неизвестные напали на известного телеведущего и порезали ему ухо

      В Госдуме предложили разрешить оплату медпомощи ребенку за счет маткапитала

      Культовый актер пропустил «Оскар» из-за опоясывающего лишая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше