Россиян предостерегли от работы дома

РИА Новости: За предпринимательство на дому грозит штраф

Работа на дому несет за собой риски, так как не все виды предпринимательской деятельности разрешены в жилом помещении. Об этом напомнили эксперты РИА Новости.

По словам партнера бюро BGMP Евгении Пешковой, закон разрешает работать на дому, если это не нарушает санитарные и противопожарные нормы, а также не создает неудобства для соседей в виде шума, запахов, повышенной нагрузки на инженерные сети, электро- и водоснабжение».

Так, в квартире можно заниматься консультированием, репетиторством, работой в сфере IТ и даже устроить детский сад. Однако категорически запрещается открывать гостиницу, продуктовый магазин или заведение общественного питания, а также вести медицинскую или миссионерскую деятельность.

В случае нарушения россиянам грозит штраф за несоблюдение санитарных норм размером от 500 до 1 тысячи рублей и штраф за использование жилых помещений не по назначению в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Также есть сопутствующие нарушения: например, за превышение допустимого уровня шума штрафуют на 1-2 тысячи рублей.

Ранее в Приморском крае жительница многоквартирного дома устроила у себя в квартире питомник для кошек. У нее проживали 65 животных.