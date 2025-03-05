Фигурист-претендент на участие в ОИ-2026 от России взял перерыв в выступлениях

Фигурист Галлямов взял перерыв в выступлениях из-за повреждения ноги

Российский фигурист Александр Галлямов сделал заявление в своем Telegram-канале после появления информации о его травме.

Галлямов сообщил, что вместе с партнершей Анастасией Мишиной берет перерыв от тренировок и выступлений. «Колоссальная нагрузка, выпавшая на меня в сезоне, дает о себе знать. На этапах Гран-при я выступал с повреждением ноги, ненужный порез на Байкале, общая усталость — все это требует восстановления», — объяснил он.

Ранее появилась информация, что фигурист получил перелом лодыжки во время турнира на Байкале. До этого спортсмен рассказал, что получил порез пальца.

Мишина и Галлямов являются основными претендентами на участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Пара — действующие чемпионы России и финала Гран-при страны.

Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Вместе они завоевали бронзовые медали в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также в активе пары есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.