Раскрыта причина «досады» Зеленского после встречи с Трампом

Axios: Причиной досады Зеленского стало прекращение передачи разведданных

Основной причиной «досады» президента Украины Владимира Зеленского после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом стала приостановка передачи разведданных США. Об этом сообщает Axios.

По словам близкого к украинскому правительству источника, именно пауза в передаче разведданных стала причиной заявления Зеленского о том, что встреча с Трампом прошла «не так», а также о своей готовности к началу мирных переговоров.

При этом собеседник агентства отметил, что даже если Украина могла бы некоторое время продержаться без американских поставок оружия, то приостановка передачи разведданных незамедлительно негативно отразится на деятельности Вооруженных сил республики (ВСУ).

Ранее сообщалось, что по меньшей мере одно подразделение ВСУ, запускающее ракеты из американских дальнобойных систем залпового огня HIMARS, не получало данных с координатами для ударов около месяца.

