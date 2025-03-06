В Кремле пообещали продолжить снабжать электроэнергией Абхазию

Песков: РФ продолжит обеспечивать Абхазию электроэнергией в экстренном порядке

Россия продолжит обеспечивать Абхазию электроэнергией в экстренном порядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитируетРИА Новости.

По словам представителя Кремля, ГЭС бывшей советской республики не хватает воды для генерации электричества из-за холодов. Москва не останется в стороне, подчеркнул он.

Ранее помочь с решением проблемы дефицита электроэнергии в стране пообещал президент Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с избранным главой республики Бадрой Гунбой, который жаловался, что поступивший в Абхазию объем гуманитарного перетока электричества практически исчерпан. Поэтому РФ попросили продлить гуманитарные поставки ориентировочно до середины апреля.

С 23 декабря 2024 года по начало февраля Россия предоставила Абхазии гуманитарную электроэнергию в объеме 327 миллионов киловатт-часов. Помимо этого власти приняли решение передать республике деньги на социально-экономического развитие.