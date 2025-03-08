В Челябинске школьник младших классов достал нож во время драки и ударил сверстника

В Челябинске ребенка ранили ножом во время драки

В Челябинске на одной из улиц произошла драка школьников младших классов, одного из несовершеннолетних ранили ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

В драке участвовали дети 7-11 лет. Один ребенок получил ранение. Сообщается, что «самого маленького» пнули в спину ногой.

Уточняется, что дети звали на помощь, однако прохожие проходили мимо. В полиции города устанавливают личности участников драки.

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