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18:45, 8 марта 2025Россия

В Челябинске школьник младших классов достал нож во время драки и ударил сверстника

В Челябинске ребенка ранили ножом во время драки
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Челябинск с огоньком»

В Челябинске на одной из улиц произошла драка школьников младших классов, одного из несовершеннолетних ранили ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

В драке участвовали дети 7-11 лет. Один ребенок получил ранение. Сообщается, что «самого маленького» пнули в спину ногой.

Уточняется, что дети звали на помощь, однако прохожие проходили мимо. В полиции города устанавливают личности участников драки.

Ранее в Сочи собака напала на 9-летнего мальчика. Обвинения предъявлены хозяину питомца — Роману Цыганкову. Он владеет двумя собаками породы Хаски.

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